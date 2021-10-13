МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд. Об этом напоминает "Российская газета".

"Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье", — объясняется в публикации.

Помимо этого, 3 ноября рабочий день должен быть укороченным. Bloomberg: энергетический кризис сделал Россию перспективнейшим рынком

Также заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил россиянам о том, что в статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что "продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час".

Он добавил, что "запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне".