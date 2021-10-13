МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Информация о том, что Москва передает фотографии пользователей mos.ru полиции, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Ранее газета "Коммерсант" написала о том, что что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские.

В сообщении говорится, что "Департамент информационных технологий Москвы опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru. В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета". Пожилые москвичи смогут получить 10 тысяч рублей за вакцинацию

В пресс-службе отметили, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена.

"Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru. ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации", — добавили в пресс-службе.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил журналистам, что все данные с портала "Госуслуг" прозрачны и доступны по закону для силовых структур РФ.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей "Госуслуг" передавались в систему распознавания лиц, к которой имеет доступ полиция. Позже власти заявили, что информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности.

"Все данные, которые содержатся на Госуслугах, прозрачны и все доступны по закону для силовых структур… на самом-то деле ничего такого в этом нет", — сказал он.