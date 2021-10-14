МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Столица России приближается к пику по заболеваемости коронавирусом, рост еще идёт, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Минфин предложил продлить лотерею среди привитых от COVID до конца года

"Мне кажется, что мы подходим к пику, и хоть и рост есть, но он уже в пределах пилы", — сказал врач.

В Москве уже было выявлено 6 712 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1419 человек, 558 человек находятся на ИВЛ.

Инфекционист также призвал немного усилить ограничения по коронавирусу в городе, чтобы остановить рост заболеваемости.

"Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через 2-3 недели,- отметил Малышев.

Ранее оперштаб Москвы призвал пожилых людей активнее вакцинироваться из-за высокой смертности от инфекции. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.