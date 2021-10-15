МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Суточный прирост COVID-19 в России снова обновил максимум — 32 196, за все время в стране зарегистрировано 7 925 176 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне в стране был зафиксирован прирост в 31 299 новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 196 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 909 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 6631, 2. Санкт-Петербург — 2632, 3. Московская область — 2110", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 21, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 16.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область — 0,19%, 2. Камчатский край — 0,2%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия — 0,21%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 22 268 человек после COVID-19, за все время — 6 960 024, в том числе в Москве за сутки выписаны 3756 человек, Санкт-Петербурге — 2359, Подмосковье — 1566.

Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 999 случаев, за пандемию умерли 221 313 человек с заболеванием.

В частности, в Москве за сутки скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге — 62, в Краснодарском крае — 40.

В штабе уточнили, что из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября. По состоянию на 14 октября количество подтвержденных смертей в Москве — 71 вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября 220 314 (вместо 220 315).