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https://1prime.ru/society/20211020/834998409.html
В России сократился ущерб от преступлений
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С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей — на 11% меньше в сравнении с показателями прошлого года, следует из статистики МВД РФ,... ПРАЙМ, 20.10.2021
общество , экономика, новости, россия, мвд, ущерб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей — на 11% меньше в сравнении с показателями прошлого года, следует из статистики МВД РФ, опубликованной на сайте ведомства.
"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 345,7 миллиарда рублей, что на 11,9% меньше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в документе.
Уточняется, что основная часть ущерба (более 88%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.