МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. С начала 2021 года ущерб от преступности в России превысил 345 миллиардов рублей — на 11% меньше в сравнении с показателями прошлого года, следует из статистики МВД РФ, опубликованной на сайте ведомства. Подростковая преступность в России за 10 лет упала втрое

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 345,7 миллиарда рублей, что на 11,9% меньше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в документе.

Уточняется, что основная часть ущерба (более 88%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.