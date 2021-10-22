МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Для получения максимального эффекта от повторной прививки против COVID-19 важен правильный тайминг — основным критерием, что пора делать ревакцинацию, остается срок от заболевания или от вакцинации, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В Кремле рассказали о ходе работы по регистрации "Спутник V" в Европе

"Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев", — напомнил он.

По словам Крючкова, оптимальные сроки ревакцинации укладываются примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом или после предыдущей прививки.

Ревакцинацию можно будет сделать еще более действенной, когда ученые определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы россиян, отметил иммунолог.

"Неплохо было бы понимать, какое количество антител нужно для каждого конкретного человека. То есть надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму. Такие исследования ведутся, но уточнено это будет еще не завтра", – сказал Крючков.

Читайте также:

В Центре имени Гамалеи рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом