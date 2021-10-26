МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство России почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в нынешнем году — с 14,3 до 27,3. В итоге количество иностранных рабочих в России может возрасти на 398 тысяч человек. Это станет рекордным показателем за последнюю четверть века, подсчитали "Известия" на основе данных Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го. Мигранты смогут отправлять переводы на родину в долг

Примечательно, что ожидания на ближайшие три года не претерпели существенных изменений. В значительной степени прогноз был скорректирован только на 2021 год. Как показали расчеты, в будущем году миграционный прирост достигнет 212 тысяч, а в 2023 и 2024 годах он составит по 235 тысяч. Однако несмотря на увеличение числа мигрантов, в кабмине прогнозируют, что численность населения России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек.

Как свидетельствуют данные Росстата, в последний раз прирост мигрантов превышал 400 тысяч в 1996 году. По итогам прошлого года прирост составил 106 тысяч, в январе-июле 2021 года — 161 тысяча. Тройку лидеров возглавляет Таджикистан (38 тысяч), далее следуют Украина (26 тысяч) и Армения (20 тысяч).