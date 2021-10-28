МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Среднестатистический москвич с зарплатой выше 100 тысяч рублей сможет отложить около 230 тысяч рублей в год на первоначальный взнос на ипотеку, если урежет некоторые из привычных ему статей расходов, рассказал РИА Недвижимость независимый экономист Андрей Бархота. Сбербанк запустил программу "Дальневосточная ипотека" на вторичное жилье

По словам эксперта, в структуре расходов каждой семьи есть обязательные и необязательные траты: к первым относятся расходы на текущее жильё, на детей, здоровье и питание.

Значительно ущемлять эти статьи расходов нельзя, но даже обязательные покупки в период накоплений должны быть структурированными и заранее спланированными, подчеркнул Бархота.

По его подсчетам, в Москве еженедельный поход в супермаркет за продуктами и бытовыми средствами обходится семейному бюджету в 8-12 тысяч рублей, причем в случае, если люди идут за покупками без списка, то переплачивают 2-3 тысячи рублей.

"Можно оградить семейный бюджет от импульсивных трат и сэкономить порядка 50-100 тысяч рублей в год при условии, что текущие закупки совершаются по заранее намеченному плану", – прокомментировал он, пояснив, что список покупок позволяет заранее подсчитывать необходимые расходы, а постоянный дисциплинарный контроль способен значительно ускорить накопление.

Как сообщил экономист, значимый вклад в накопления на ипотеку способен внести и отказ от использования личного транспорта и такси. Это, подсчитал собеседник РИА Недвижимость позволит сократить статью затрат на транспорт на 30-70% от прежнего объема, или на 60-180 тысяч рублей в год.

Кроме того, Бархота предложил всем желающим улучшить свои жилищные условия пересмотреть и объемы своих расходов на досуг – рестораны, кино и другие развлечения. Согласно данным его исследования, в среднем московская семья тратит на это 2,5 тысячи рублей в неделю. Умеренная экономия на данной статье позволит отложить за год от 80 до 160 тысяч рублей.

"Если усреднить показатель между нижней и верхней планкой экономии, то мы получим 230 тысяч рублей. Первоначальный взнос на квартиру в Москве сегодня, в зависимости от объекта и условий банка, колеблется от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Так что урезав свои расходы, жители столицы могут накопить примерно четверть минимального первоначального взноса на ипотеку", – резюмировал экономист.