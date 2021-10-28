Эксперт Бархота рассказал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Среднестатистический москвич с зарплатой выше 100 тысяч рублей сможет отложить около 230 тысяч рублей в год на первоначальный взнос на ипотеку, если урежет некоторые из привычных ему статей расходов, рассказал РИА Недвижимость независимый экономист Андрей Бархота.
По словам эксперта, в структуре расходов каждой семьи есть обязательные и необязательные траты: к первым относятся расходы на текущее жильё, на детей, здоровье и питание.
Значительно ущемлять эти статьи расходов нельзя, но даже обязательные покупки в период накоплений должны быть структурированными и заранее спланированными, подчеркнул Бархота.
По его подсчетам, в Москве еженедельный поход в супермаркет за продуктами и бытовыми средствами обходится семейному бюджету в 8-12 тысяч рублей, причем в случае, если люди идут за покупками без списка, то переплачивают 2-3 тысячи рублей.
"Можно оградить семейный бюджет от импульсивных трат и сэкономить порядка 50-100 тысяч рублей в год при условии, что текущие закупки совершаются по заранее намеченному плану", – прокомментировал он, пояснив, что список покупок позволяет заранее подсчитывать необходимые расходы, а постоянный дисциплинарный контроль способен значительно ускорить накопление.
Как сообщил экономист, значимый вклад в накопления на ипотеку способен внести и отказ от использования личного транспорта и такси. Это, подсчитал собеседник РИА Недвижимость позволит сократить статью затрат на транспорт на 30-70% от прежнего объема, или на 60-180 тысяч рублей в год.
Кроме того, Бархота предложил всем желающим улучшить свои жилищные условия пересмотреть и объемы своих расходов на досуг – рестораны, кино и другие развлечения. Согласно данным его исследования, в среднем московская семья тратит на это 2,5 тысячи рублей в неделю. Умеренная экономия на данной статье позволит отложить за год от 80 до 160 тысяч рублей.
"Если усреднить показатель между нижней и верхней планкой экономии, то мы получим 230 тысяч рублей. Первоначальный взнос на квартиру в Москве сегодня, в зависимости от объекта и условий банка, колеблется от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Так что урезав свои расходы, жители столицы могут накопить примерно четверть минимального первоначального взноса на ипотеку", – резюмировал экономист.
https://1prime.ru/society/20211028/835059176.html