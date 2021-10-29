ВАШИНГТОН, 29 окт — ПРАЙМ. Разведсообщество США считает, что власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса, говорится в докладе, который распространил офис директора национальной разведки США. Попова оценила необходимость закрытия границ из-за коронавируса

"Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения", — говорится в докладе.

"То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР — ред.), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте", — говорится в докладе.

"Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей", — также говорится в докладе.

При этом, как подчёркивается, аналитики не сошлись во мнении, какая из двух теорий является более вероятной.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.