МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Странам G20 необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а ВОЗ должна ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал о рисках глобальной инфляции

"Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран "Двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", — сказал Путин, выступая на саммите "Группы двадцати".

Путин добавил, что "остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества безопасности эффективности".

"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую, туристическую активность", — подчеркнул президент РФ.