МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россиянам напомнили о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Алексея Куринного. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в соцсети "ВКонтакте".

Парламентарий подчеркнул, что речь идет о всех больных с диабетом, независимо от того, имеет человек группу инвалидности или нет. В этом случае поддержку осуществляют согласно Федеральному закону "О государственной социальной помощи". Россиянам объяснили, когда пациент с COVID больше не заразен

"Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля", — объяснил Куринный.