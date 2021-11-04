Жителям России напомнили об одной очень важной льготе
Депутат Госдумы Куринный напомнил о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россиянам напомнили о бесплатном лекарственном обеспечении при сахарном диабете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Алексея Куринного. Его заявление опубликовано в группе "Дума ТВ" в соцсети "ВКонтакте".
Парламентарий подчеркнул, что речь идет о всех больных с диабетом, независимо от того, имеет человек группу инвалидности или нет. В этом случае поддержку осуществляют согласно Федеральному закону "О государственной социальной помощи".
"Если он не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля", — объяснил Куринный.
https://1prime.ru/society/20211104/835134697.html
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