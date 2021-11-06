РЯЗАНЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. Число вакцинирующихся от коронавируса выросло в России почти в 5 раз, сказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID для детей

"Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4, в 5 раз", — заявио он журналистам.

Мурашко также попросил перенесших COVID-19 пациентов прийти на углубленную диспансеризацию, отметив большое число осложнений, связанных с поражением сердца.

Министр также отметил, что сейчас под наблюдением врачей в России находятся более 1,37 миллиона пациентов с COVID-19.