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"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Бургас
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 ноября запустит регулярные рейсы в Бургас (Болгария), сообщает перевозчик. "Аэрофлот" открывает регулярные полеты в Бургас... ПРАЙМ, 08.11.2021
общество , новости, болгария, аэрофлот, международные рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 ноября запустит регулярные рейсы в Бургас (Болгария), сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" открывает регулярные полеты в Бургас (Болгария). Рейсы SU2156/2157 будут выполняться, начиная с 13 ноября, один раз в неделю — по субботам", — говорится в сообщении.
РФ возобновила авиасообщение с Болгарией с 28 июня. "Аэрофлот" также летает в столицу Болгарии Софию.