МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 ноября запустит регулярные рейсы в Бургас (Болгария), сообщает перевозчик.

"Аэрофлот" открывает регулярные полеты в Бургас (Болгария). Рейсы SU2156/2157 будут выполняться, начиная с 13 ноября, один раз в неделю — по субботам", — говорится в сообщении.

РФ возобновила авиасообщение с Болгарией с 28 июня. "Аэрофлот" также летает в столицу Болгарии Софию.