Путин встретится с правительством и выступит на саммите АТЭС
Владимир Путин в среду встретится с правительством, а в пятницу выступит на саммите АТЭС
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду Путин проведет встречу с членами правительства. В пятницу президент РФ выступит на саммите АТЭС.
"Достаточно будет такая рабочая неделя насыщенная… На этой неделе будет и правительство, совещание с членами правительства проведет Путин, будет на этой неделе в конце участие в саммите АТЭС, и целый ряд других мероприятий", — заявил Песков.
Кроме того, сегодня Путин примет генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского. По словам Пескова, президент РФ сегодня работает в Кремле. У него обычная встреча с администрацией и совещания.
https://1prime.ru/society/20211108/835148649.html
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