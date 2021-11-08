МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду Путин проведет встречу с членами правительства. В пятницу президент РФ выступит на саммите АТЭС. Вашингтон предложил провести форум АТЭС в США в 2023 году

"Достаточно будет такая рабочая неделя насыщенная… На этой неделе будет и правительство, совещание с членами правительства проведет Путин, будет на этой неделе в конце участие в саммите АТЭС, и целый ряд других мероприятий", — заявил Песков.

Кроме того, сегодня Путин примет генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского. По словам Пескова, президент РФ сегодня работает в Кремле. У него обычная встреча с администрацией и совещания.