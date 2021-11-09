МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Чтобы определить реальный уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в регионах России, нужно провести специальное исследование, заявил радио Sputnik депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов. Таблетка от коронавируса Pfizer подняла в цене авиакомпании и казино

По его словам, уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам сейчас понять сложно, поскольку некоторые обзавелись сертификатами о вакцинации, не прививаясь, а переболевшие без обращения к врачу не попадают в статистику.

Депутат полагает, что прояснить картину можно с помощью тестирования на наличие антител к коронавирусу.

"Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию. Надо понять, какой у нас реальный коллективный иммунитет, и из этого уже исходить", – сказал Леонов.

По его словам, такое тестирование может иметь выборочный характер.

"Можно не всех массово проверять. Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование. Таким образом мы сможем понять реальный популяционный иммунитет в регионах России и понять, где и какие "антиковидные" ограничения сработали. Это будет системный анализ, а потом на основе полученных данных можно было бы сделать определенные выводы и предложить решение", – заключил Леонов.