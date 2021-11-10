МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил в первом чтении законопроект, который вносит изменения в порядок ведения деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи россиянам. Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает дополнение Федерального закона № 324-Ф3 статьей 161. Она регулирует представление информации в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, для проведения мониторинга деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам и правовому просвещению населения».

Также предусмотрен расширение перечня субъектов негосударственной системы бесплатной юридической помощи, подлежащих мониторингу.

Соответствующие изменения планируется внести и в части учета юридических клиник наряду с негосударственными центрами бесплатной юридической помощи.