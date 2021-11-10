МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Единый реестр экспертов-аудиторов заработает в России с 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. Правительство упростит процедуру получения ИНН

"С 1 марта 2022 года в России заработает единый реестр экспертов-аудиторов. Порядок его формирования и ведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Понятие "эксперт-аудитор" было введено федеральным законом в 2020 году, поясняет кабмин. Такие специалисты будут выполнять работы по обязательной сертификации товаров и подписывать сертификаты соответствия. Заниматься этой работой смогут только те специалисты, которые войдут в единый реестр.

До введения института экспертов-аудиторов обязательной сертификацией занимались сотрудники органов по сертификации, требования к которым на уровне акта правительства не предусматривались.

Единый реестр будет содержать сведения о каждом эксперте, а также копии подтверждающих документов, таких как сведения об аттестации, о наличии высшего или дополнительного профессионального образования, о трудовой деятельности, о практическом опыте в сфере сертификации, а также наименование органа по сертификации, где работает эксперт.

Отвечать за формирование и ведение реестра будет Росаккредитация, а доступ к нему будет у органов власти, предпринимателей и организаций.

Требования к экспертам-аудиторам, а также правила подтверждения их компетентности будут установлены правительством РФ в ближайшее время.