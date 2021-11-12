МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 40 123 до 8 992 595, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 123 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3466 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 992 595 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,45%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Подмосковье (2726).

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 37, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,13%. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,13%, 2. Камчатский край — 0,21%, 3. Республика Тыва — 0,24%", — отмечает оперштаб.

За сутки в России выписаны 33 645 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 7 720 962.

В частности, в Москве — 6952, в Санкт-Петербурге — 3796, в Подмосковье — 2339.

В России за сутки подтверждены 1 235 смертей с COVID-19, за все время умерли 252 926 человек с этим заболеванием, в том числе в Москве за сутки скончались 96 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 75, Подмосковье — 51.