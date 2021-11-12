МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент России приветствуя участников и гостей форума "Всемирный день качества — 2021", отметил, что повышение качества продукции и услуг напрямую определяет конкурентоспособность российской экономики. Путин примет участие в конференции по искусственному интеллекту

По его словам, встречи в рамках мероприятия "нацелены на глубокое, предметное обсуждение вопросов, связанных с повышением качества продукции и услуг, внедрением эффективных методов управления и в целом продвижением принципов устойчивого развития". Он подчеркнул, что решение этих задач напрямую определяет конкурентоспособность отечественной экономики.

Путин добавил, что одним из главных вызовов стала пандемия коронавируса, так как бизнесу пришлось адаптироваться к новым условиям, приостанавливать деятельность, переходить на дистанционную работу для обеспечения безопасности сотрудников, при этом бизнес уделял внимание и сбережению и укреплению производственного, научно-технологического, кадрового потенциала отраслей экономики.

Международный форум "Всемирный день качества в России" в этом году проходит с 10 по 12 ноября. Праздник, к которому он приурочен, отмечается ежегодно во второй четверг ноября.