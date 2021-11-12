МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как паспорт, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова рассказала о регионах, где ухудшилась ситуация по COVID

"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", — привели слова вице-премьера в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По ее словам, коллективного иммунитета к заболеванию нужно достичь "в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране".