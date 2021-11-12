МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в РФ, сообщила пресс-служба правительства. Голикова назвала достаточно сложной ситуацию с коронавирусом в России

"Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта", — говорится в сообщении.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, также сообщила пресс-служба правительства РФ.

При этом в кабмине отметили, что предлагаемые решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID.

Также в сообщении отмечается, что до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанный объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года, также сообщила пресс-служба правительства России.

КАФЕ И МАГАЗИНЫ

Граждане смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и магазины с QR-кодом, документом о перенесенном коронавирусе и медотводом от вакцинации, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Первый законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации", — говорится в сообщении. Голикова сравнила сертификат о вакцинации с паспортом

Ж/Д И АВИА ПЕРЕВОЗКИ

Для междугородных и международных перевозок пассажирам потребуется либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод, либо подтверждение перенесённого COVID, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Еще один законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиа транспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках", — говорится в сообщении.

Согласно нему, пассажирам потребуется предъявлять: либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.