МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает правительственный законопроект по QR-кодам, заявил РИА Новости глава аппарата Евгений Москвичев. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в России

"Да, комитет поддерживает", — сказал Москвичев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, комитет дополнительно рассмотрит законопроект "и все документы будут сданы в понедельник до 12 часов на президиум Госсовета".

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает, что для посещения публичных мест и проезда на транспорте необходимо будет предъявлять QR-код, справку о перенесенном заболевании или медотвод от вакцинации.