МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россиянам не нужно будет предъявлять ни QR-код, ни ПЦР-тест при посещении аптек, продуктовых магазинов и организаций, торгующих товарами первой необходимости, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в России

Правительство в пятницу направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

"По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", — говорится в сообщении.