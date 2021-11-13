БЕРЛИН, 13 ноя — ПРАЙМ. До 12 тысяч военнослужащих бундесвера планируют направить в помощь медикам для борьбы с четвертой волной коронавируса в ФРГ, сообщило издание Spiegel. Производитель оценил мировой спрос на препарат от COVID "Арепливир"

По информации издания, бундесвер готовится к "общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом". Генерал-лейтенант Мартин Шеллайс хочет как можно быстрее "мобилизовать до 12 тысяч солдат для поддержки перегруженных клиник и департаментов здравоохранения".

Кроме того, военнослужащие должны будут оказывать помощь в центрах ревакцинации и при проведении экспресс-тестов в домах престарелых и больницах.