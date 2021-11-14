МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Есть ряд общих факторов, которые отягчают течение COVID-19, в частности, любое сопутствующее заболевание, рассказал в эфире радио Sputnik главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"", врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин. В России зарегистрирован препарат от коронавируса "Арепливир"

"Современному врачу, курируя пациента, очень редко приходится сталкиваться с монозаболеванием. Когда коронавирус поражает пациента с определенным набором сопутствующих заболеваний, конечно, течение болезни заведомо предполагается более тяжелым", — сказал он.

По словам врача, это может быть любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния. Все это утяжеляет течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. "Хотя, к счастью, только 5-15% переносят эту болезнь тяжело", – сказал он.

Также течение заболевания будет зависеть от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента, продолжил Черемушкин.

"Здесь будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка, то есть полученная доза вируса", — отметил врач.

Он упомянул случаи, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома. Это тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких.

Самым надежным на сегодняшний день способом защиты от коронавируса остается вакцинация.