ПЕКИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Власти северо-восточного китайского города Хэйхэ в ходе проверки обнаружили образцы коронавируса на упаковке ряда товаров, которые были импортированны из России, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний. В Австрии вводят локдаун для непривитых от коронавируса

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте центра, 13 ноября в ходе проверки на одном из складов города, на котором хранились импортированные из России продукты питания, на внешней упаковке нескольких товаров выявлены образцы COVID-19.

Вирус был обнаружен на упаковке шоколадных вафель одного из российских производителей, печенья, желейных конфет, а также сухого молока. В центре отметили, что в ходе проверок упаковок товаров в местах их реализации результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

Городские власти призвали жителей, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать и запечатать ее, а также незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний.

В конце октября власти Китая продлили на месяц запрет на ввоз продукции другого российского предприятия Zarya LLC из-за обнаруженного ранее коронавируса на внешних упаковках с замороженной рыбой.