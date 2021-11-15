МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Вакцинацию от COVID-19 могут внести в национальный календарь профилактических прививок уже в 2021 году, пишут "Известия". Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации

В комитете Госдумы по охране здоровья изданию сообщили, что правительственный законопроект "О внесении изменения в статью 9 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" может быть принят до конца года.

"С технической и юридической точек зрения сегодня законопроект готов к принятию во втором и третьем чтениях. Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим", — сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, главная цель, которую преследует законопроект, — определить порядок финансирования вакцинации. Сегодня деньги на прививочную кампанию населения России выделяются из Резервного фонда правительства, после принятия этих норм они будут поступать из федерального бюджета.

Как подчеркнул депутат, если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях, занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной.

Другой зампред комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный, также подтвердил, что документ готовится к рассмотрению.

"В плане нашего комитета рассмотрение этого законопроекта стоит в ноябре. О том, что его вновь хотят перенести, лично у меня такой информации нет. Фракции уже подготовили к нему свои поправки", — отметил депутат.

Он напомнил, что обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан уже ввели порядка 40 регионов, поэтому фактически нормы законопроекта уже действуют в России.