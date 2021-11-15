МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские туроператоры получили сообщение от офиса по туризму Катара в РФ о переводе России в "красный список" по эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости представители отрасли. Киргизия, Катар и Мозамбик выходят на легальный алмазный рынок

"От лица офиса по туризму Катара в России информирую вас о том, что в связи со сложившейся ситуацией в России с 15 ноября (понедельник) в 12:00 российским туристам необходимо будет по прилету сдать дополнительный ПЦР-тест и соблюдать двухдневную изоляцию в одном из предложенных отелей до получения отрицательного результата", — говорится в сообщении офиса, которое предоставил агентству один из туроператоров РФ.

Российским туркомпаниям также сообщили, что отель для ожидания результата ПЦР-теста можно забронировать на сайте Discover Qatar. "Мы верим, что это мера временная, и таким образом мы прежде всего преследуем цель сохранения здоровья и безопасности наших путешественников и местных жителей", — указали в офисе.

"Новость эта понятна и парадоксальна. Да, в России высокая заболеваемость, но парадоксальна она тем, что накануне ряд российских туроператоров объявил о том, что взяли блоки в Катар. Один из туроператоров и вовсе заявил, что ставит чуть ли не чартерную программу. И все это за выходные. Надо сказать, что до этого попасть в Катар было довольно сложно: требовался не только ПЦР-тест, но и тест на антитела. Посмотрим, на сколько Россия пробудет в "красной зоне", — прокомментировал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он также отметил, что это решение определенно снизит турпоток. "Ряд туристов с сегодняшних и завтрашних рейсов уже пересели на выходные, чтобы успеть до вступления решения в силу", — добавил Мурадян.

В АТОР НЕ ОЖИДАЛИ

Ужесточение условий въезда в Катар стало неожиданностью для туроператоров в России, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР рассказали, как изменились цены на туры в Египет

"Новость об ужесточении условий въезда в Катар стала неожиданностью для туроператоров, работающих по направлению. По информации участников рынка, спрос на Катар только начал восстанавливаться: ближневосточное государство разрешило въезд в страну привитым российской вакциной "Спутник V" 6 октября", — сказала Ломидзе.

Она в связи с этим также отметила, что, по информации туроператоров, в отношении заявок туристов, которые должны были лететь в Катар в ближайшие дни, будет проводиться "точечная работа".

"В индивидуальном порядке… будем обращаться в отель и к перевозчикам с просьбой о переносе поездки наших клиентов. Надеемся, что нынешние ограничения временные и не продлятся долго", — также указала она.

"Пока сложно оценить, какая доля туристов готова ехать несмотря ни на что", — заключила глава АТОР.