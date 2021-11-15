МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 38 420, до 9 109 094, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 38 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 664 (6,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 9 109 094 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,42%.

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968), Подмосковье (2666).

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии — 39, Чукотском автономном округе — 20, Ненецком автономном округе — 14. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,12%.

За сутки в России выписаны 27 972 человека после COVID-19, в том числе в Москве выписано 6 364 человека, в Подмосковье — 2 906, Санкт-Петербурге — 1 144. За все время выздоровели 7 812 557 человек после заболевания.

За сутки в России подтверждены 1 211 смертей с COVID-19, за все время — 256 597.

В частности, в Москве за сутки скончались 93 пациента с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 77, Подмосковье — 62.