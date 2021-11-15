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Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в декабре
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Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента. "Законопроекты... ПРАЙМ, 15.11.2021
общество , новости, госдума, qr-код
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.
"Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря", — сказал собеседник агентства.