МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.

"Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря", — сказал собеседник агентства.