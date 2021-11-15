МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Минздрав РФ утвердил форму справки о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить: форму медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" согласно приложению №1 к настоящему приказу", — говорится в документе.

Справка о прививке от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни выдается по устному запросу непосредственно после прививки или установления противопоказания, следует из приказа за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Вторым обоснованием для выдачи справки, согласно документу, является обращение гражданина в медицинскую организацию в иное время после вакцинации или ревакцинации, установления медицинского противопоказания к вакцинации.