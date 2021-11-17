МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Максимум смертей с COVID-19 за сутки обновлен в России (1247), всего умерло 259 084 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 1247 смертей… За весь период по России умерло 259 084 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 96, в Санкт-Петербурге — 84, в Краснодарском крае — 58.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 626. За всю пандемию в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев заболевания.

Темп прироста составил 0,40%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 из субъектов РФ за сутки выявлено в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Самарской области (1785).

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 35, Чукотском автономном округе — 19, Ненецком автономном округе — 15.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии — 0,11%, Москве и на Алтае — 0,16%, в Тыве и Камчатском крае — 0,22%.

За сутки в России выписаны 36 388 человек после COVID-19, за все время — 7 882 836.

В частности, в Москве выписали 7 477 человек, в Подмосковье — 2 808, Санкт-Петербурге — 2 573.