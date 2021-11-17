МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает увеличение с 7% до 10% ВВП объема ликвидных средств ФНБ, при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. Счетная палата рассказала о влиянии изменения структуры ФНБ на доходность

Согласно Бюджетному кодексу до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в ЦБ РФ. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога.

Закон повышает этот порог до 10% ВВП, что позволить увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Документ был разработан правительством по поручению президента Владимира Путина. По оценке Минфина, новый порог будет достигнут фондом только к 2024 году.

Исключение предусмотрено для инвестиций на 2,5 триллиона рублей в самоокупаемые инфраструктурные проекты из утвержденного правительством перечня. Софинансирование этих проектов из ФНБ будет осуществлено даже до достижения объема ликвидной части фонда порога в 10% ВВП. Указанные средства, согласно принятому закону, по решению кабмина могут размещаться на субординированных депозитах в ВЭБе.

Власти РФ сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы составляет 1,6 триллиона рублей, при этом сверх лимита планируется выделить 900 миллиардов рублей на проект в Усть-Луге.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Госдума приняла закон, устанавливающий в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к ВВП РФ на постоянной основе.

Размер первичного структурного дефицита бюджета РФ, согласно закону, начиная с 2022 года будет определяться не фиксированной суммой, а исходя из отношения к объему экономики — на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе о федеральном бюджете.

Первичный дефицит – это дефицит бюджета за вычетом расходов на обслуживание долга. А если дефицит фиксируется даже при отсутствии финансовых проблем, когда экономика страны работает на полную мощность – он называется структурным. Первичный структурный дефицит используется для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила". Сейчас структурный дефицит предусмотрен в размере 1,46 триллиона рублей в 2021 году, по 585 миллиардов — в 2022 и 2023 годах, 575 миллиардов — в 2024 году.

Закон также расширяет полномочия правительства в части использования средств бюджета без одобрения парламента. В частности, документ устанавливает право кабмина в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня направлять средства ФНБ в объеме до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Такое право у правительства было и раньше – в качестве временной меры на период кризиса. Теперь оно будет действовать постоянно и позволит оперативно балансировать бюджетную систему.

На постоянной основе закрепляется и возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Таким образом правительство в чрезвычайных ситуациях сможет по поручению президента быстро реализовать ценности Госфонда России, получив средства для финансирования экстренных потребностей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Госдума приняла закон, закрепляющий на постоянной основе право правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в ряде случаев вносить изменения в сводную бюджетную роспись без правки самого бюджета.

Документ позволяет кабмину на постоянной основе без внесения изменений в федеральный бюджет перераспределять бюджетные средства на увеличение резервного фонда правительства, а также переносить остатки резерва на мероприятия в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Аналогичное право кабмину предоставляется и в части перераспределения до 10% бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм (между программами, структурными элементами и годами). Подобным правом он сможет постоянно пользоваться и при перераспределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений (внутри капвложений, без выделения новых объектов).

Изменения по данным основаниям будут осуществляться по согласованию с комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Кроме того, начиная с 2022 года все доходы от акцизов на средние дистилляты будут зачислять в федеральный бюджет (сейчас 50% поступает в бюджет РФ, 50% — в региональные бюджеты). При этом субъектам РФ передается дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию, производимую в РФ, с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Сейчас 20% доходов от акцизов на такой алкоголь идет в федеральный бюджет, 80% — в бюджеты субъектов РФ.

Также 83% доходов от НДПИ на черные и цветные металлы, минеральные удобрения, от акциза на жидкую сталь, который предполагают ввести с 2022 года, будут зачислять в бюджет РФ, а 17% — в доходы региональных бюджетов. А доходы от НДПИ на коксующийся уголь будут распределены между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 70% и 30% соответственно.