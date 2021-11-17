МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В Минцифры сообщили, что министерство совместно с Минэкономразвития РФ реализовали возможность печати в МФЦ бумажных сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе с QR-кодом.

Эта работа проведена в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина.

В Минцифры пояснили, что воспользоваться услугой распечатки сертификата в МФЦ могут как граждане РФ, так и лица с видом на жительство или иным документом, разрешающим проживание в РФ.

"Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных. За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тысяч человек", — сказали в Минцифры