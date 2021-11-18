МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о смягчении действующих ограничений на господдержку малых и средних предпринимателей, допустивших незначительные нарушения порядка и условий оказания такой помощи. Правительство поддержит производителей медицинского кислорода

Сейчас в оказании поддержки должно быть отказано в случаях непредставления необходимых документов или представления недостоверных сведений и документов, невыполнения условий оказания поддержки. В поддержке отказывается также если с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий ее оказания прошло менее трех лет.

Проектом, внесенным правительством РФ, предлагается сохранить существующий срок (три года) ограничения на получение поддержки лишь при нарушении субъектами МСП порядка и условий ее оказания, связанных с нецелевым использованием средств или представлением недостоверных сведений и документов.

Для остальных видов нарушений порядка и условий оказания поддержки предлагается сократить срок ограничения на ее получение с трех лет до одного года, а также не ограничивать меры поддержки в отношении тех субъектов МСП, которые устранили нарушения в установленный срок.