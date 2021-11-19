МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. По итогам проверки программы софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ) Фонда ОМС Счетная палата выяснила, что она реализуется недостаточно эффективно, сообщает газета "Известия".

На основе заключений экспертов Счетной палаты министерство здравоохранения России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) разработали конкретные действия для того, чтобы поднять зарплаты медикам.

Как заявила изданию заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, в семи российских регионах уже в ближайшее время запустят пилотный проект, в рамках которого изменят систему оплаты труда для врачей.

"У работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Самое важное при этом, что заработная плата не будет меньше нынешнего уровня, то есть увеличиться может, а стать меньше — нет", — отметила парламентарий.

Как следует из отчета Счетной палаты, предусмотренные ФОМС деньги на повышение зарплат врачей в текущем 2021 году в объеме 18,3 млрд рублей в первом полугодии были использованы "недостаточно эффективно". Причины в Минздраве и ФОМС изданию пока не раскрыли.