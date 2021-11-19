МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в очередной раз приостановила рассмотрение дела компании "Т Плюс", объявив перерыв до 10 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Следующее заседание по рассмотрению этого дела состоится 10 декабря", — говорится в сообщении.

Заседание по делу "Т Плюс" проходило 19 ноября, а до этого неоднократно откладывалось.

ФАС в конце сентября возбудила дело в отношении "Т Плюс" по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Было установлено, что компания занимает доминирующее положение в ряде зон свободного перетока первой ценовой зоны оптового рынка. В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

К участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями, привлечена ассоциация "НП Совет рынка".

Группа "Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 52 тысячи Гкал.ч.