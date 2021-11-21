МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Назальная вакцина от COVID-19 на основе "Спутника V" будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В Японии заявили, что дельта-штамм COVID в стране "самоликвидировался"

"Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером — ред.)", — сказал Логунов.

Президент в ответ вызвался стать добровольцем в тестировании такой вакцины. "Я могу принять участие в этом эксперименте?", — обратился Путин к Логунову. Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. Путин в свою очередь согласился подписать согласие сегодня же.

Замглавы центра Гамалеи также рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" удобна для вакцинации, безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса

ВАКЦИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов также заявил об окончании первой — второй фазы клинических исследований вакцины от ковид для детей — показана хорошая переносимость, подобрана безопасная доза.

"В настоящий момент у нас закончена первая — вторая фаза клинических исследований, показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность (количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой", — сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Дозировка (детской вакцины) пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета", — сказал Логунов, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, считается ли детская вакцина той же, что и "Спутник V", но с учётом изменённой дозировки.