МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ наименьшее с 24 октября (35 681), за всю пандемию в стране зарегистрировано 9 366 839 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно оперативным данным, 24 октября в стране было зарегистрировано 35 660 новых случаев коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 319 (6,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 9 366 839 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215), Подмосковье (1784).

Согласно нему, наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии — 29, Ненецком автономном округе — 16, Чукотском автономном округе — 11.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,09%, в Москве — 0,15%, в республике Алтай — 0,17%.

За сутки в России выписаны 28 713 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 053 643 человека после заболевания. В частности, в Москве выздоровели 5 539 человек, в Подмосковье — 1 668, Краснодарском крае — 1207.

За сутки в России подтверждена 1241 смерть пациентов с COVID-19, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием.

В частности, в Москве за сутки подтверждены 94 смерти, в Санкт-Петербурге — 77, в Подмосковье — 68.