МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ минимальное с 19 октября (33 996), рост до 9 400 835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В России предложили изменить процедуру получения медсправок для водителей

Согласно статистике, 19 октября в стране было зарегистрировано 33 740 новых случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 996 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 024 (6,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2749), Подмосковье (1871), Самарской области (1529).

Наименьшее число новых случаев отмечено в Калмыкии — 27, Ненецком автономном округе — 14, Чукотском автономном округе — 10.

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен за сутки в Калмыкии и составляет 0,08%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,08%, 2. Москва, Санкт-Петербург — 0,14%, 3. Республика Алтай — 0,17%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 36 051 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 089 694, в частности, в Москве — 5351, Санкт-Петербурге — 4837, Подмосковье — 1913.

За сутки в России подтверждены 1243 смерти с COVID-19, за все время скончались 266 579 пациентов с этой болезнью. В частности, в Москве за сутки скончались 96 человек с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 76, Краснодарском крае — 70.