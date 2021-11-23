МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Достаточно высокие цифры по заболеваемости COVID-19 сохраняются в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Собянин рассказал о резком падении заболеваемости COVID в Москве

"Рост заболеваемости сохраняется пока в 18 субъектах РФ", — отметила она.

"Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ", — отметила Попова.

Ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19, в ряде регионов отменяют в связи со снижением заболеваемости, однако это преждевременный шаг, также заявила она.