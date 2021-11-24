МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 33 558, до 9 434 393, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Каждый десятый кредит россиян стал проблемным

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 194 (6,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране выявлено 9 434 393 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,36%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2533), Подмосковье (1842), Санкт-Петербурге (1387).

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Москва 0,13%, 3. Республика Алтай 0,14%",, сообщает оперштаб.

За сутки в выписаны 36 682 человека после COVID-19, за все время — 8 126 376.

В частности, в Москве выписали 5 393 человека, в Санкт-Петербурге — 3 147, Подмосковье — 2 180.

В стране подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время — 267 819. В частности, в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 73, Подмосковье — 56.