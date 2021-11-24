МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мошенники массово рассылают клиентам ВТБ письма от имени Пенсионного фонда с предложением вернуть пенсионные накопления, сообщила пресс-служба кредитной организации. Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы

"По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионное законодательство", — говорится в сообщении.

Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется "подтвердить" в специальной онлайн-форме, пояснили в ВТБ уловку аферистов.

"Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке "Оформить возврат" переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства", — указали в банке.

Ранее в среду Общероссийский народный фронт сообщил РИА Новости, что россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". "Яндекс" уже сообщил, что принимает необходимые меры по блокировке спамеров.

Позже Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупредила о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму.