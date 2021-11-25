МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Четвертая волна коронавируса в России пока не идет на спад, но выходит на стабильное плато, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Титов просит допмер поддержки для пострадавших от коронавируса отраслей

"Четвертая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости", — сказал Поздняков.

По его словам, это можно понять именно по количеству выявленных случаев, а не по уровню смертности. "Дело в том, что при COVID-19 летальный исход может наступить не быстро, и это будут люди, которые тяжело заболели 2-3 недели назад", — пояснил врач.

Он отметил, что в целом, если говорить про Россию, это "естественный ход событий, на который в определенной мере влияет процесс вакцинации". "Нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась только благодаря действию людей. Скорее наоборот, если бы люди вели себя более сознательно и активнее вакцинировались раньше, то темпы заболеваемости не повысились бы до этих уровней и начали бы снижаться быстрее", — сказал Поздняков.

"Эту волну мы прошли тяжело, в целом, не легче, чем предыдущую, летнюю. Благо, отечественная система здравоохранения была готова, однако тяжесть волны отрицать нельзя. По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам", — заключил инфекционист.