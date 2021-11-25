МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Всего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где произошло задымление, находились 285 человек, на поверхность вышли 210, еще 75 выходят, сообщает МЧС РФ. При задымлении на шахте в Кузбассе пострадали десятки человек

По данным прокуратуры, утром 25 ноября в поселке Грамотеино в Кузбассе произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. Врачи сообщали о 40 пострадавших.

"В шахте находились 285 человек, вышли на поверхность 210 человек, выходят 75 человек", — сообщает МЧС.

Прокурор Кемеровской области Александр Блошкин выехал на шахту "Листвяжная" для координации работы правоохранительных и контролирующих органов, сообщает прокуратура.

По данным ведомства, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной". По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек, на поверхность вышли 210, еще 75 выходят. В региональном Центре медицины катастроф сообщили о 40 пострадавших, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

"Прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин выехал на шахту "Листвяжная" с целью координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснению причин произошедшего", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Проведение проверки, в том числе доследственной, проводимой сотрудниками СУСК РФ по Кемеровской области, находится под контролем прокурора области.