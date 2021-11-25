НОВОСИБИРСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Спасатели вывели из задымленной шахты "Листвяжная" в Кемеровской области 236 горняков из 285, сообщает правительство Кузбасса. Власти сообщили о жертвах в шахте в Кузбассе

Задымление на шахте началось сегодня около 08.30 (04.30 мск), она рсположена в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Согласно информации властей, один человек погиб, более 40 пострадали.

"В настоящее время 236 человек вывели на поверхность, продолжается эвакуация. На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, на подъезде еще семь", — говорится в релизе.

На место вылетел вертолет санитарной авиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф. Туда же едет выехал губернатор Сергей Цивилев.