МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о единых параметрах проведения дистанционного электронного голосования в России. Госдума повысила порог годовой выручки для антимонопольного контроля

Предложенный думскими единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным в прошлом году проект закона о единых принципах и параметрах проведения онлайн-голосования для всех регионов России нацелен на совершенствование законодательства РФ о выборах и референдумах. Документ направлен на обеспечение избирательных прав граждан РФ при проведении дистанционного электронного голосования, говорится в пояснительной записке.

Документ, в частности, закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, соответствующих требованиям Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, согласно законопроекту, избиратели должны в обязательном порядке пройти идентификацию, аутентификацию и подтверждения личности.

Результаты голосования должны быть зашифрованы во время процедуры и дешифрованы после ее завершения. Само онлайн-голосование должно быть анонимным.