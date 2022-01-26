Госдума приняла в первом чтении закон о параметрах онлайн-голосования
Госдума приняла в первом чтении закон о единых правилах проведения онлайн-голосования в РФ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о единых параметрах проведения дистанционного электронного голосования в России.
Предложенный думскими единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным в прошлом году проект закона о единых принципах и параметрах проведения онлайн-голосования для всех регионов России нацелен на совершенствование законодательства РФ о выборах и референдумах. Документ направлен на обеспечение избирательных прав граждан РФ при проведении дистанционного электронного голосования, говорится в пояснительной записке.
Документ, в частности, закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, соответствующих требованиям Центральной избирательной комиссии.
Кроме того, согласно законопроекту, избиратели должны в обязательном порядке пройти идентификацию, аутентификацию и подтверждения личности.
Результаты голосования должны быть зашифрованы во время процедуры и дешифрованы после ее завершения. Само онлайн-голосование должно быть анонимным.