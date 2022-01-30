МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней, сообщила пресс-служба британского премьер-министра. Британия готовится ужесточить санкции в отношении России

Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, дата визита в Россию главы британского внешнеполитического ведомства согласована — он должен был состояться в течение двух недель. Британский министр обороны Бен Уоллес на прошлой неделе так же заявил о планах поехать в Москву на переговоры.

"Вслед за заявлением в палате общин на прошлой неделе, когда он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина и способствовать деэскалации", — сообщила пресс-служба.