Правительство даст регионам деньги на создание "умных" спортплощадок
Кабмин России выделит 84 регионам более 9 миллиардов рублей на создание "умных" спортплощадок
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В пресс-службе правительства России сообщили, что 84 региона получат более 9 миллиардов рублей на создание модульных спортивных залов и "умных" спортивных площадок.
Отмечается, что в ближайшие три года субъекты РФ получат более 9 млрд рублей, из них 2,4 миллиарда рублей поступит в 2022 году, 3,3 миллиарда рублей — в 2023 году, 3,4 миллиарда рублей — в 2024 году.
Уточняется, что будет построено более 80 модульных спортзалов и почти 200 умных спортивных площадок. Данные меры позволят привлечь россиян к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт", который входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта".
https://1prime.ru/society/20220130/835933291.html
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