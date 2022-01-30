МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В пресс-службе правительства России сообщили, что 84 региона получат более 9 миллиардов рублей на создание модульных спортивных залов и "умных" спортивных площадок. Врач рассказала, что случится, если заниматься спортом сразу после COVID

Отмечается, что в ближайшие три года субъекты РФ получат более 9 млрд рублей, из них 2,4 миллиарда рублей поступит в 2022 году, 3,3 миллиарда рублей — в 2023 году, 3,4 миллиарда рублей — в 2024 году.

Уточняется, что будет построено более 80 модульных спортзалов и почти 200 умных спортивных площадок. Данные меры позволят привлечь россиян к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт", который входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта".