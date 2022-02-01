МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о проблеме резкого роста цен на ПЦР-тесты, заявил, что в Кремле считают эту информацию поводом обратить внимание.

По словам Пескова, Кремль обратит на это внимание, при этом наверняка оперштаб мониторит ситуацию, "поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание".